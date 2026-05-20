Brocante de Berzy Bernoy-le-Château
Brocante de Berzy Bernoy-le-Château dimanche 21 juin 2026.
Bernoy-le-Château
Brocante de Berzy
Place Roger Amboise Bernoy-le-Château Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Grande première dans la cour du château et autour
Grande première dans la cour du château et autour .
Place Roger Amboise Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 064160598 mickaelcliquot@gmail.com
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English :
A grand premiere in and around the château courtyard
L’événement Brocante de Berzy Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois
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