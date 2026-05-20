Bernoy-le-Château

Brocante de Berzy

Place Roger Amboise Bernoy-le-Château Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Grande première dans la cour du château et autour

Grande première dans la cour du château et autour .

Place Roger Amboise Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 064160598 mickaelcliquot@gmail.com

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English :

A grand premiere in and around the château courtyard

L’événement Brocante de Berzy Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois