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Brocante de Berzy Bernoy-le-Château

Brocante de Berzy Bernoy-le-Château dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place Roger Amboise

Ville : 02200 Bernoy-le-Château

Département : Aisne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Bernoy-le-Château

Brocante de Berzy

Place Roger Amboise Bernoy-le-Château Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Grande première dans la cour du château et autour
Grande première dans la cour du château et autour   .

Place Roger Amboise Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 064160598  mickaelcliquot@gmail.com

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English :

A grand premiere in and around the château courtyard

L’événement Brocante de Berzy Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois

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