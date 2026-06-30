Brocante de Fontenay Fontenay
dimanche 23 août 2026 · Fontenay
Informations pratiques
Fontenay
Brocante de Fontenay
Place de l’Eglise Fontenay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Chinez, flânez et faites de bonnes affaires sur la brocante de Fontenay !
À seulement 6 km de Vatan, le Comité des Fêtes de Fontenay vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes trouvailles. Accueil des exposants dès 6h, sur la place de l’église (emplacement gratuit). Petite restauration et buvette seront proposées tout au long de la journée pour partager un moment agréable en famille ou entre amis. .
Place de l’Eglise Fontenay 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 95 15 30
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English :
The Comité des Fêtes de Fontenay invites you to its flea market in the Place de l’Eglise on Saturday August 17, 2024.
L’événement Brocante de Fontenay Fontenay a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour
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