Informations pratiques

Fontenay

Fête au village

Place de l’église Fontenay Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 15:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Sortez les agendas, la traditionnelle Fête au Village fait son grand retour pour une journée et une soirée qui s’annoncent mémorables.

Au programme de cette belle journée

Dès 15h30 Départ de la randonnée devant la salle des fêtes. Rien de tel pour se mettre en jambe et profiter de nos beaux paysages !

En soirée Ambiance garantie avec une soirée animée par un DJ !

Le point d’orgue Un magnifique feu d’artifice viendra illuminer le ciel de Fontenay à la nuit tombée.

Sur place Buvette et snackingTout public

0 .

Place de l’église Fontenay 88600 Vosges Grand Est +33 7 89 63 93 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get out your calendars—the traditional Village Festival is back for a day and evening that promise to be memorable.

Here’s what’s on the agenda for this wonderful day:

Starting at 3:30 p.m.: The hike begins in front of the community hall. There’s nothing like it to get your legs moving and enjoy our beautiful scenery!

In the evening: A great atmosphere is guaranteed with a DJ-led party!

The highlight: A magnificent fireworks display will light up the sky over Fontenay as night falls.

On site: Refreshments and snacks available

L’événement Fête au village Fontenay a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES