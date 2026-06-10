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Les rendez-vous d’été Look Rue des Furets Fontenay

Les rendez-vous d’été Look Rue des Furets Fontenay samedi 29 août 2026.

Lieu : Rue des Furets

Adresse : Cour de l’école Thomas Pesquet

Ville : 76290 Fontenay

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fontenay

Les rendez-vous d’été Look

Rue des Furets Cour de l’école Thomas Pesquet Fontenay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Bien lookées et pimpées, c’est avec une gestuelle gracieuse, acrobatique et percutante, qu’elles attirent votre attention dans une surenchère d’auto-représentation. LOOK est un duo de danse qui se joue des apparences. De celles que l’on poursuit et que l’on s’impose. De celles qu’elles espèrent lorsqu’elles prennent la pose. Un jeu de reflet, de compétition et de remise en cause… Une quête de l’image de soi et de ses dérives qui alterne entre performances chorégraphiques et situations comiques.

À partir de 5 ans
Durée 30 min
Tout public   .

Rue des Furets Cour de l’école Thomas Pesquet Fontenay 76290 Seine-Maritime Normandie   animations-culturelles@lehavremetro.fr

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English : Les rendez-vous d’été Look

L’événement Les rendez-vous d’été Look Fontenay a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie