Brocante de Fruges Fruges
Brocante de Fruges Fruges dimanche 5 juillet 2026.
Fruges
Brocante de Fruges
Fruges Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Avis aux chineurs et amateurs de bonnes affaires !
Venez dénicher la perle rare lors de la traditionnelle brocante de Fruges.
Un rendez-vous convivial pour toute la famille au cœur du village (boucle sur la rue de la gare et la rue du four) .
Fruges 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 03 43 15 83 contact.ucafe62@gmail.com
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English :
L’événement Brocante de Fruges Fruges a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme d’Hucqueliers
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