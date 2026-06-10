Fruges

Brocante de Fruges

Fruges Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Avis aux chineurs et amateurs de bonnes affaires !

Venez dénicher la perle rare lors de la traditionnelle brocante de Fruges.

Un rendez-vous convivial pour toute la famille au cœur du village (boucle sur la rue de la gare et la rue du four) .

Fruges 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 03 43 15 83 contact.ucafe62@gmail.com

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English :

L’événement Brocante de Fruges Fruges a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme d’Hucqueliers