Brocante de la fête des Lumas

Uzay-le-Venon Cher

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

2026-05-25

Dernier jour pour profiter de la fête des Lumas et de la dégustation d’escargots, autour de cette traditionnelle brocante.

Flânez dans les rues du village pour y dénicher peut-être une perle rare et sur les coups de midi, installez-vous pour déguster les escargots subtilement persillés. .

Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 03 03

English :

Last day to enjoy the Lumas festival and snail tasting around this traditional flea market.

German :

Letzter Tag, um das Fest der Lumas und die Schneckenverkostung rund um diesen traditionellen Flohmarkt zu genießen.

Italiano :

È l’ultimo giorno per godersi la festa dei Lumas e la degustazione di lumache in questo tradizionale mercato delle pulci.

Espanol :

Es el último día para disfrutar de la fiesta de las Lumas y la degustación de caracoles en este mercadillo tradicional.

