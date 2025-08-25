Brocante de la fête des Lumas Uzay-le-Venon
Brocante de la fête des Lumas Uzay-le-Venon lundi 25 mai 2026.
Brocante de la fête des Lumas
Uzay-le-Venon Cher
Dernier jour pour profiter de la fête des Lumas et de la dégustation d’escargots, autour de cette traditionnelle brocante.
Flânez dans les rues du village pour y dénicher peut-être une perle rare et sur les coups de midi, installez-vous pour déguster les escargots subtilement persillés. .
Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 03 03
English :
Last day to enjoy the Lumas festival and snail tasting around this traditional flea market.
German :
Letzter Tag, um das Fest der Lumas und die Schneckenverkostung rund um diesen traditionellen Flohmarkt zu genießen.
Italiano :
È l’ultimo giorno per godersi la festa dei Lumas e la degustazione di lumache in questo tradizionale mercato delle pulci.
Espanol :
Es el último día para disfrutar de la fiesta de las Lumas y la degustación de caracoles en este mercadillo tradicional.
