Fête des Lumas

Place du village Uzay-le-Venon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Retrouvez vous à la fête des Lumas pour un week-end d’animations et surtout de dégustation d’escargots !

Chaque année, retrouvez samedi soir un concert en inauguration du festival de l’escargots. Le dimanche, un marché d’artisans et de producteurs viendra compléter cette fête gastronomique locale avec comme toujours des concerts en fin de journée.

Le lundi de Pentecôte fait place à la brocante dans tout le village et c’est aussi la dernière occasion pour vous de déguster les escargots. .

Place du village Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 42 70 75

English :

The new Festival Committee team is looking forward to bringing you its Lumas Festival for 3 days of entertainment, concerts and, above all, snail tasting!

German :

Das neue Team des Festkomitees, kann es kaum erwarten, Ihnen sein Lumas-Fest vorzustellen, bei dem Sie drei Tage lang Animationen, Konzerte und vor allem Schnecken probieren können!

Italiano :

Il nuovo team della Fête des Lumas non vede l’ora di regalarvi 3 giorni di intrattenimento, concerti e, soprattutto, degustazioni di lumache!

Espanol :

El nuevo equipo de la Fête des Lumas le espera para ofrecerle 3 días de entretenimiento, conciertos y, sobre todo, ¡degustación de caracoles!

L’événement Fête des Lumas Uzay-le-Venon a été mis à jour le 2025-08-18 par OT LIGNIERES