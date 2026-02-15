Saint-Gervais-sur-Mare

BROCANTE DE LA GAULE MINIÈRE

Allée Notre Dame Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Brocante de la Gaule minière

Dimanche 12 juillet de 8h à 18h

allée de Notre Dame de Lorette St Gervais sur Mare

emplacement 1€ le mètre

Contact 06 87 07 54 42

Brocante dans la magnifique allée de ND de Lorette, à l’ombre des platanes, le long de la Mare où le concours de pêche aura lieu l’après-midi. Restauration et buvette sur place

Brocante de la Gaule minière

Dimanche 12 juillet de 8h à 18h

allée de Notre Dame de Lorette St Gervais sur Mare

emplacement 1€ le mètre

Contact 06 87 07 54 42

Brocante dans la magnifique allée de ND de Lorette, à l’ombre des platanes, le long de la Mare où le concours de pêche aura lieu l’après-midi. Restauration et buvette sur place .

Allée Notre Dame Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 87 07 54 42

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English :

Gaule Minière Flea Market

Sunday, July 12, from 8 a.m. to 6 p.m.

Allée de Notre Dame de Lorette St Gervais sur Mare

Stall space: 1 meter

Contact: 06 87 07 54 42

Flea market on the beautiful allée de Notre Dame de Lorette, in the shade of the plane trees, along the Mare where the fishing contest will take place in the afternoon. Food and refreshments available on site

L’événement BROCANTE DE LA GAULE MINIÈRE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB