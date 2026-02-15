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BROCANTE DE LA GAULE MINIÈRE Saint-Gervais-sur-Mare

BROCANTE DE LA GAULE MINIÈRE Saint-Gervais-sur-Mare dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Allée Notre Dame

Ville : 34610 Saint-Gervais-sur-Mare

Département : Hérault

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Saint-Gervais-sur-Mare

BROCANTE DE LA GAULE MINIÈRE

Allée Notre Dame Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Brocante de la Gaule minière
Dimanche 12 juillet de 8h à 18h
allée de Notre Dame de Lorette St Gervais sur Mare
emplacement 1€ le mètre
Contact 06 87 07 54 42
Brocante dans la magnifique allée de ND de Lorette, à l’ombre des platanes, le long de la Mare où le concours de pêche aura lieu l’après-midi. Restauration et buvette sur place
Brocante de la Gaule minière
Dimanche 12 juillet de 8h à 18h
allée de Notre Dame de Lorette St Gervais sur Mare
emplacement 1€ le mètre
Contact 06 87 07 54 42
Brocante dans la magnifique allée de ND de Lorette, à l’ombre des platanes, le long de la Mare où le concours de pêche aura lieu l’après-midi. Restauration et buvette sur place   .

Allée Notre Dame Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 87 07 54 42 

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English :

Gaule Minière Flea Market
Sunday, July 12, from 8 a.m. to 6 p.m.
Allée de Notre Dame de Lorette St Gervais sur Mare
Stall space: 1 meter
Contact: 06 87 07 54 42
Flea market on the beautiful allée de Notre Dame de Lorette, in the shade of the plane trees, along the Mare where the fishing contest will take place in the afternoon. Food and refreshments available on site

L’événement BROCANTE DE LA GAULE MINIÈRE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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