Brocante de la Pentecôte le bourg Bitry

Bitry

Brocante de la Pentecôte

le bourg Route de Saint-Vérain Bitry Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Brocante de la Pentecôte un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs.

Dans une ambiance de fête venez profiter. Restauration et buvette sur place. .

le bourg Route de Saint-Vérain Bitry 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 25 07 18 bitry.mairie@orange.fr

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English : Brocante de la Pentecôte

L’événement Brocante de la Pentecôte Bitry a été mis à jour le 2026-04-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !