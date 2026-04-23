Brocante de la Pentecôte le bourg Bitry
Brocante de la Pentecôte le bourg Bitry dimanche 24 mai 2026.
Bitry
Brocante de la Pentecôte
le bourg Route de Saint-Vérain Bitry Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Brocante de la Pentecôte un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs.
Dans une ambiance de fête venez profiter. Restauration et buvette sur place. .
le bourg Route de Saint-Vérain Bitry 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 25 07 18 bitry.mairie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante de la Pentecôte
L’événement Brocante de la Pentecôte Bitry a été mis à jour le 2026-04-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !