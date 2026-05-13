Bitry

Exposition Regards croisés

Place de l’Église Bitry Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Les Amis de l’Église de Bitry organise un concert à l’Église de Bitry le samedi 6 juin 2026, à 17h00.

À cette occasion, vous pourrez profiter d’une exposition de peinture de Lilianne Roger, qui sera accessible jusqu’au dimanche 07 juin !

Les Amis de l’Église de Bitry organise un concert à l’Église de Bitry le samedi 6 juin 2026, à 17h00.

À cette occasion, vous pourrez profiter d’une exposition de peinture de Lilianne Roger, qui sera accessible jusqu’au dimanche 07 juin ! .

Place de l’Église Bitry 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 94 22 amisdeleglisedebitry@gmail.com

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English :

The Friends of the Bitry Church are organizing a concert at the Bitry Church on Saturday, June 6, 2026, at 5:00 pm.

On this occasion, you can enjoy a painting exhibition by Lilianne Roger, which will be open until Sunday June 07!

L’événement Exposition Regards croisés Bitry a été mis à jour le 2026-05-13 par Compiègne Pierrefonds Tourisme