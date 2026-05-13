Exposition Regards croisés Bitry
Exposition Regards croisés Bitry samedi 6 juin 2026.
Bitry
Exposition Regards croisés
Place de l’Église Bitry Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Les Amis de l’Église de Bitry organise un concert à l’Église de Bitry le samedi 6 juin 2026, à 17h00.
À cette occasion, vous pourrez profiter d’une exposition de peinture de Lilianne Roger, qui sera accessible jusqu’au dimanche 07 juin !
Les Amis de l’Église de Bitry organise un concert à l’Église de Bitry le samedi 6 juin 2026, à 17h00.
À cette occasion, vous pourrez profiter d’une exposition de peinture de Lilianne Roger, qui sera accessible jusqu’au dimanche 07 juin ! .
Place de l’Église Bitry 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 94 22 amisdeleglisedebitry@gmail.com
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English :
The Friends of the Bitry Church are organizing a concert at the Bitry Church on Saturday, June 6, 2026, at 5:00 pm.
On this occasion, you can enjoy a painting exhibition by Lilianne Roger, which will be open until Sunday June 07!
L’événement Exposition Regards croisés Bitry a été mis à jour le 2026-05-13 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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