Brocante de la saint Roch Salles-sous-Bois
samedi 15 août 2026 · Salles-sous-Bois
Informations pratiques
Salles-sous-Bois
Brocante de la saint Roch
Le village Salles-sous-Bois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 23:50:00
Date(s) :
2026-08-15
À l’occasion de la traditionnelle Fête de la Saint-Roch, rendez-vous le Samedi 15 août 2026 à Salles-sous-Bois pour une grande brocante conviviale au cœur du village.
Buvette et restauration food truck salé et sucré
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Le village Salles-sous-Bois 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 55 38 mairie.salles.sous.bois@wanadoo.fr
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English :
%C0 To celebrate the traditional Saint-Roch Festival, join us on Saturday, August 15, 2026, in Salles-sous-Bois for a large, friendly flea market in the heart of the village.
Refreshments and food truck offerings featuring savory and sweet treats
L’événement Brocante de la saint Roch Salles-sous-Bois a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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