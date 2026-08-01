Informations pratiques

Salles-sous-Bois

Brocante de la saint Roch

Le village Salles-sous-Bois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 23:50:00

Date(s) :

2026-08-15

À l’occasion de la traditionnelle Fête de la Saint-Roch, rendez-vous le Samedi 15 août 2026 à Salles-sous-Bois pour une grande brocante conviviale au cœur du village.

Buvette et restauration food truck salé et sucré

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Le village Salles-sous-Bois 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 55 38 mairie.salles.sous.bois@wanadoo.fr

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English :

%C0 To celebrate the traditional Saint-Roch Festival, join us on Saturday, August 15, 2026, in Salles-sous-Bois for a large, friendly flea market in the heart of the village.

Refreshments and food truck offerings featuring savory and sweet treats

L’événement Brocante de la saint Roch Salles-sous-Bois a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes