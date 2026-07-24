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AGENDA · Larzicourt

Brocante de Larzicourt Larzicourt

samedi 15 août 2026 · Larzicourt

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Village
Ville
51290 Larzicourt
Département
Marne
Tarif

Larzicourt

Brocante de Larzicourt

Village Larzicourt Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Organisé par le comité des fêtes. Buvette et food trucks sur place.Tout public
Organisé par le comité des fêtes. Buvette et food trucks sur place.   .

Village Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 6 78 09 14 86 

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English : Brocante de Larzicourt

Organized by the festival committee. Refreshments and food trucks available on site.

L’événement Brocante de Larzicourt Larzicourt a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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