Informations pratiques

Larzicourt

Brocante de Larzicourt

Village Larzicourt Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Organisé par le comité des fêtes. Buvette et food trucks sur place.Tout public

Organisé par le comité des fêtes. Buvette et food trucks sur place. .

Village Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 6 78 09 14 86

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English : Brocante de Larzicourt

Organized by the festival committee. Refreshments and food trucks available on site.

L’événement Brocante de Larzicourt Larzicourt a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne