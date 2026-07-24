Brocante de Larzicourt Larzicourt
samedi 15 août 2026 · Larzicourt
Informations pratiques
Larzicourt
Brocante de Larzicourt
Village Larzicourt Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Organisé par le comité des fêtes. Buvette et food trucks sur place.Tout public
Organisé par le comité des fêtes. Buvette et food trucks sur place. .
Village Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 6 78 09 14 86
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English : Brocante de Larzicourt
Organized by the festival committee. Refreshments and food trucks available on site.
L’événement Brocante de Larzicourt Larzicourt a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne