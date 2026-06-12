Larzicourt

Balade crépusculaire mercredi 26 août à 19 h 00-21 h 00

Eglise de Larzicourt Larzicourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Mercredi 26 août à 19 h 00-21 h 00 balade crépusculaireTout public

Mercredi 26 août à 19 h 00-21 h 00 Balade crépusculaire À la tombée de la nuit, partez pour une balade nocturne sensorielle unique détecteurs à ultrasons, pièges lumineux, ciel étoilé.

Les rendez-vous Der Nature Ferme des Grands Parts ; Site de Chantecoq à l’ouest du lac du Der ; RNR de Larzicourt rendez-vous devant l’église de Larzicourt *réservé aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Animations gratuites et ouvertes à tous. Inscription obligatoire auprès de la LPO Champagne-Ardenne au 03 26 72 54 47 (en semaine).

Pour en savoir plus sur nos animations champagne-ardenne.lpo.fr .

Eglise de Larzicourt Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : Balade crépusculaire mercredi 26 août à 19 h 00-21 h 00

Wednesday, August 26, 7:00–9:00 p.m. twilight walk

L’événement Balade crépusculaire mercredi 26 août à 19 h 00-21 h 00 Larzicourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne