29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt Larzicourt
samedi 15 août 2026 · Larzicourt
Informations pratiques
Larzicourt
29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt
Village Larzicourt Marne
Tarif : 10 – 10 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le 15 août 2026. Visiteurs acceptés de 8h à 20h.Tout public
Venez découvrir la 29ème éditions de la Brocante / Vide-Greniers de Larzicourt !
La brocante ouvre de 8h jusqu’à 20h ! .
Village Larzicourt 51290 Marne Grand Est cdf.larzicourt@gmail.com
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English : 29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt
August 15, 2026. Visitors are welcome from 8 a.m. to 8 p.m.
L’événement 29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt Larzicourt a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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