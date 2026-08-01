Informations pratiques

Larzicourt

29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt

Village Larzicourt Marne

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le 15 août 2026. Visiteurs acceptés de 8h à 20h.Tout public

Venez découvrir la 29ème éditions de la Brocante / Vide-Greniers de Larzicourt !

La brocante ouvre de 8h jusqu’à 20h ! .

Village Larzicourt 51290 Marne Grand Est cdf.larzicourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt

August 15, 2026. Visitors are welcome from 8 a.m. to 8 p.m.

L’événement 29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt Larzicourt a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne