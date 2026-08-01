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AGENDA · Larzicourt

29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt Larzicourt

samedi 15 août 2026 · Larzicourt

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Village
Ville
51290 Larzicourt
Département
Marne
Tarif
10 10 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Larzicourt

29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt

Village Larzicourt Marne

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le 15 août 2026. Visiteurs acceptés de 8h à 20h.Tout public
Venez découvrir la 29ème éditions de la Brocante / Vide-Greniers de Larzicourt !
La brocante ouvre de 8h jusqu’à 20h !   .

Village Larzicourt 51290 Marne Grand Est   cdf.larzicourt@gmail.com

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English : 29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt

August 15, 2026. Visitors are welcome from 8 a.m. to 8 p.m.

L’événement 29e Brocante Vide-Greniers de Larzicourt Larzicourt a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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