Brocante de livres et de CD Médiathèque départementale Saintes

Informations pratiques

Saintes

Brocante de livres et de CD

Médiathèque départementale 34 Route de Chermignac Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Vente de livres et de CD sortis des collections à tout petit prix. Réassort tout au long de la journée. Accès gratuit. Venez avec vos sacs.

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Médiathèque départementale 34 Route de Chermignac Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 95 04 07 mediatheque.departementale@charente-maritime.fr

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English :

Books and CDs from discontinued series are on sale at very low prices. New stock arrives throughout the day. Free admission. Bring your own bags.

L’événement Brocante de livres et de CD Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge