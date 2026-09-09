Café numérique Médiathèque François-Mitterrand Saintes
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque François-Mitterrand · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Café numérique
Médiathèque François-Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
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Médiathèque François-Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 mediatheque-fm@ville-saintes.fr
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L’événement Café numérique Saintes a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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