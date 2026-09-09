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AGENDA · Saintes

Café numérique Médiathèque François-Mitterrand Saintes

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque François-Mitterrand · Saintes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque François-Mitterrand
Adresse
ENA salle de visionnage
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Café numérique

Médiathèque François-Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :
2026-09-09

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Médiathèque François-Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88  mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English :

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L’événement Café numérique Saintes a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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