Café numérique Médiathèque François-Mitterrand Saintes

Informations pratiques

Saintes

Café numérique

Médiathèque François-Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Besoin d’aide avec vos appareils ? Venez poser vos questions et régler vos petits tracas numériques avec l’équipe !

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Médiathèque François-Mitterrand ENA salle de visionnage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English :

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L’événement Café numérique Saintes a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge