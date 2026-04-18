Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers Place de l’Echevinage Saintes
mardi 1 septembre 2026 · Place de l'Echevinage · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers
Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-01
Exposition flash sur l’histoire périlleuse de la bibliothèque et du patrimoine écrit de la ville.
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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 mediatheque-fm@ville-saintes.fr
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English :
A pop-up exhibit on the turbulent history of the city’s library and written heritage.
L’événement Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers Saintes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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