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Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers Place de l’Echevinage Saintes

mardi 1 septembre 2026 · Place de l'Echevinage · Saintes

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Place de l'Echevinage
Adresse
Médiathèque François Mitterrand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers

Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-01

Exposition flash sur l’histoire périlleuse de la bibliothèque et du patrimoine écrit de la ville.
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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39  mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English :

A pop-up exhibit on the turbulent history of the city’s library and written heritage.

L’événement Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers Saintes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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