Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers Place de l’Echevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers

Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-01

Exposition flash sur l’histoire périlleuse de la bibliothèque et du patrimoine écrit de la ville.

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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English :

A pop-up exhibit on the turbulent history of the city’s library and written heritage.

L’événement Exposition flash Le patrimoine écrit de Saintes une histoire de tous les dangers Saintes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge