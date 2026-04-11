Concert à la Musardière La Musardière Saintes
Concert à la Musardière La Musardière Saintes samedi 18 avril 2026.
Saintes
Concert à la Musardière
La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Aérophone musique du monde
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La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 34 87 la-brulerie@orange.fr
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English :
Aérophone: world music
L’événement Concert à la Musardière Saintes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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