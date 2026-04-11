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Concert à la Musardière La Musardière Saintes

Concert à la Musardière La Musardière Saintes samedi 18 avril 2026.

Lieu : La Musardière

Adresse : 29 rue Alsace Lorraine

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Saintes

Concert à la Musardière

La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Aérophone musique du monde
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La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 34 87  la-brulerie@orange.fr

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English :

Aérophone: world music

L’événement Concert à la Musardière Saintes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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