Concert à la Musardière La Musardière Saintes

Saintes

Concert à la Musardière

La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Aérophone musique du monde

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La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 34 87 la-brulerie@orange.fr

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English :

Aérophone: world music

L’événement Concert à la Musardière Saintes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge