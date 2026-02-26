Don de sang à Saintes -Relevez le Challenge des Associations ! Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes vendredi 4 septembre 2026.

Saintes

Don de sang à Saintes -Relevez le Challenge des Associations !

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

L’Établissement Français du Sang (EFS) et les Clubs Rotary de France vous convient à la grande collecte Mon sang pour les autres . Mobilisez-vous et venez accomplir ce geste citoyen en équipe !

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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00

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English :

The French Blood Establishment (EFS) and the Rotary Clubs of France invite you to the major blood drive “My Blood for Others.” Get involved and come perform this act of civic duty as a team!

L’événement Don de sang à Saintes -Relevez le Challenge des Associations ! Saintes a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge