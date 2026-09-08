Présentation de saison 26/27 du Gallia Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
jeudi 10 septembre 2026 · Association Gallia Théâtre Cinéma · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Présentation de saison 26/27 du Gallia
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10 20:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Une nouvelle saison de spectacles attend le grand public du Gallia ! Venez découvrir la programmation lors de ce moment convivial en accès libre.
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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com
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English :
A new season of shows awaits the general public at the Gallia! Come discover the lineup at this fun, free event.
L’événement Présentation de saison 26/27 du Gallia Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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