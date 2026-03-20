Brocante de l’UFM Football Stade Etienne Marets La Machine

Brocante de l’UFM Football

Stade Etienne Marets Rue des stades La Machine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’UFM Football organise une brocante toute la journée.

Buvette et restauration sur place .

Stade Etienne Marets Rue des stades La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 26 85 48

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English : Brocante de l’UFM Football

L’événement Brocante de l’UFM Football La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais