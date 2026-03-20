Brocante de l’UFM Football Stade Etienne Marets La Machine
Brocante de l’UFM Football Stade Etienne Marets La Machine dimanche 7 juin 2026.
Brocante de l’UFM Football
Stade Etienne Marets Rue des stades La Machine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’UFM Football organise une brocante toute la journée.
Buvette et restauration sur place .
Stade Etienne Marets Rue des stades La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 26 85 48
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English : Brocante de l’UFM Football
L’événement Brocante de l’UFM Football La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais