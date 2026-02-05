Concentr’ à la Mine Rue Lanoizelée La Machine

Concentr’ à la Mine

Rue Lanoizelée Les Glénons La Machine Nièvre

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

2026-08-01 2026-08-02

L’association J-M team 2CV propose une animation tout le week-end avec

– Exposition de véhicules anciens

– Marché artisanal

– Bourse d’échange

– Concert le samedi soir

Buvette sur place .

Rue Lanoizelée Les Glénons La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 47 83 48 jmteam2cv58@gmail.com

L'événement Concentr' à la Mine La Machine a été mis à jour le 2026-02-05