Concentr’ à la Mine Rue Lanoizelée La Machine samedi 1 août 2026.
Rue Lanoizelée Les Glénons La Machine Nièvre
Gratuit
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
2026-08-01 2026-08-02
L’association J-M team 2CV propose une animation tout le week-end avec
– Exposition de véhicules anciens
– Marché artisanal
– Bourse d’échange
– Concert le samedi soir
Buvette sur place .
Rue Lanoizelée Les Glénons La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 47 83 48 jmteam2cv58@gmail.com
