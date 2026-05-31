Visites guidées du Puits des Glénons au musée de la Mine de La Machine, Puits des Glénons, La Machine

Visites guidées du Puits des Glénons au musée de la Mine de La Machine Dimanche 20 septembre, 14h00 Puits des Glénons Nièvre

Durée : 20 à 30 min | Départs de visites toutes les 5-10 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2026, le musée de la Mine de La Machine est fermé pour travaux, mais le Puits des Glénons et sa galerie de mine vous accueillent pour les Journées européennes du patrimoine.

Partez à la découverte de l’univers des Gueules Noires machinoises avec votre guide ! Vous parcourez le Puits des Glénons et sa galerie de mine.

Rendez vous dimanche 20 septembre, de 14h à 18h au Puits des Glénons !

Puits des Glénons Rue Louis Lanoizelée, 58260 La Machine La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386509108 https://www.musee-mine-lamachine.fr/ Parking sur place

En 2026, le Musée de la Mine de La Machine est fermé pour travaux, mais le Puits des Glénons et sa galerie de mine vous accueillent pour les Journées Européennes du Patrimoine.

© Musée de la Mine La Machine