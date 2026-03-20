Fête patronale (brocante, marché artisanal, concerts) Place des Fusillés La Machine
Fête patronale (brocante, marché artisanal, concerts) Place des Fusillés La Machine samedi 15 août 2026.
Fête patronale (brocante, marché artisanal, concerts)
Place des Fusillés Place des Fusillés et rue Jean Jaurès La Machine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Toute la journée l’OMS organise une brocante avec en complément un marché artisanal et la venue de voitures anciennes.
Restauration et buvette
Programme à venir .
Place des Fusillés Place des Fusillés et rue Jean Jaurès La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 06 06 13
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English : Fête patronale (brocante, marché artisanal, concerts)
L’événement Fête patronale (brocante, marché artisanal, concerts) La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais