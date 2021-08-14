Informations pratiques

La Machine

Fête patronale

Les Glénons La Machine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-16 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Fête patronale organisée durant 3 jour par l’association La Machine en Fête.

Les 3 jours, auto-tamponneuse et jeu de pince

Vendredi 14 août à 21h

Soirée Mousse animée par Galatic Discomobile

Restauration et buvette sur place

Gratuit

Samedi 15 août à 20h30

Concert avec le groupe Absolu

Restauration et buvette sur place

Gratuit

Dimanche 16 août à 14h00 en centre ville

Lâcher de ballons (2€ par ballon)

En parallèle de cet évènement marché artisanal et brocante le 15 août place des Fusillés et en centre-ville le 15/08 (voir notre agenda pour tous les détails) .

Les Glénons La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 81 50 02

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale La Machine a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Nivernais