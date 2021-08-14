Fête patronale La Machine
vendredi 14 août 2026 · La Machine
Informations pratiques
La Machine
Fête patronale
Les Glénons La Machine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-16 23:59:00
Date(s) :
2026-08-14
Fête patronale organisée durant 3 jour par l’association La Machine en Fête.
Les 3 jours, auto-tamponneuse et jeu de pince
Vendredi 14 août à 21h
Soirée Mousse animée par Galatic Discomobile
Restauration et buvette sur place
Gratuit
Samedi 15 août à 20h30
Concert avec le groupe Absolu
Restauration et buvette sur place
Gratuit
Dimanche 16 août à 14h00 en centre ville
Lâcher de ballons (2€ par ballon)
En parallèle de cet évènement marché artisanal et brocante le 15 août place des Fusillés et en centre-ville le 15/08 (voir notre agenda pour tous les détails) .
Les Glénons La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 81 50 02
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale La Machine a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Nivernais