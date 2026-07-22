Informations pratiques

Royan

Brocante de Royan 2

Rue Arago Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

3ème édition de la grande brocante, pour les particuliers et les professionnels (3,50 € le ml) entre les brocantes Jarriault et le Village.

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Rue Arago Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 59 88 43 assoroyan2@gmail.com

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English :

3rd edition of the big flea market, for individuals and professionals (3.50 per ml) between the Jarriault and Le Village flea markets.

L’événement Brocante de Royan 2 Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan