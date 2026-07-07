UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Concert Quentin Malo Royan

jeudi 20 août 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Espalande Kerimel de Kerveno
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Concert Quentin Malo

Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Quentin Malo est un chanteur-guitariste aux sonorités métissées, mêlant pop française, afro house, reggae et zouk.
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Espalande Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56  pole-animation@mairie-royan.fr

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English :

Quentin Malo is a singer-guitarist with a fusion sound that blends French pop, Afro house, reggae, and zouk.

L’événement Concert Quentin Malo Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan

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