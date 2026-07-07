Concert Quentin Malo Royan
jeudi 20 août 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert Quentin Malo
Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Quentin Malo est un chanteur-guitariste aux sonorités métissées, mêlant pop française, afro house, reggae et zouk.
.
Espalande Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Quentin Malo is a singer-guitarist with a fusion sound that blends French pop, Afro house, reggae, and zouk.
L’événement Concert Quentin Malo Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan 7 juillet 2026
- Jazz Transat Stéphane Séva Crooner swing Théâtre de Verdure Royan 7 juillet 2026
- Atelier BD Médiathèque Royan 8 juillet 2026
- Atelier Réalise ton appareil photo en papier Musée Royan 8 juillet 2026
- Atelier jeune peintre Initiation à l’aquarelle CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan 8 juillet 2026