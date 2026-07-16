Atelier linogravure Hobbies et compagnie Royan
jeudi 13 août 2026 · Hobbies et compagnie · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier linogravure
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20
Initiez-vous à la linogravure lors d’un atelier créatif animé par Karine Rodrigues.
.
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Try your hand at linocut printing in a creative workshop led by Karine Rodrigues.
L’événement Atelier linogravure Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- 23ème stage de danse de Royan Espace Cordouan Royan 19 juillet 2026
- Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France face au Monument des Déportés Royan 19 juillet 2026
- Atelier carnet de voyage accordéon Hobbies et compagnie Royan 20 juillet 2026
- Atelier famille KAPLA® Ville balnéaire rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 20 juillet 2026
- Visite L’église Notre-Dame à la bougie RDV sur le parvis de l’église Royan 21 juillet 2026