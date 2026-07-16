Atelier linogravure Hobbies et compagnie Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier linogravure

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20

Initiez-vous à la linogravure lors d’un atelier créatif animé par Karine Rodrigues.

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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

Try your hand at linocut printing in a creative workshop led by Karine Rodrigues.

L’événement Atelier linogravure Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan