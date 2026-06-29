Atelier Décore ton poisson Musée Royan

Royan

Atelier Décore ton poisson

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

À l’aide de leur imagination, les enfants décorent un poisson et repartent avec sa création.

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

%C0 Using their imagination, the children decorate a fish and take their creation home with them.

L’événement Atelier Décore ton poisson Royan a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Royan