Escapade Littorale Tout savoir sur la Qualité des Eaux de Baignade accès n°13 Royan
mercredi 12 août 2026 · accès n°13 · Royan
Informations pratiques
Royan
Escapade Littorale Tout savoir sur la Qualité des Eaux de Baignade
accès n°13 RDV plage du Pigeonnier Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Chaque année, durant l’été, les sites de baignade font l’objet d’un contrôle officiel réalisé par l’Agence Régionale de Santé.
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accès n°13 RDV plage du Pigeonnier Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 62 02 environnement@mairie-royan.fr
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English :
Every year during the summer, swimming areas are subject to an official inspection conducted by the Regional Health Agency.
L’événement Escapade Littorale Tout savoir sur la Qualité des Eaux de Baignade Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan
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