Escapade Littorale Tout savoir sur la Qualité des Eaux de Baignade accès n°13 Royan

Informations pratiques

Royan

Escapade Littorale Tout savoir sur la Qualité des Eaux de Baignade

accès n°13 RDV plage du Pigeonnier Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Chaque année, durant l’été, les sites de baignade font l’objet d’un contrôle officiel réalisé par l’Agence Régionale de Santé.

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accès n°13 RDV plage du Pigeonnier Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 62 02 environnement@mairie-royan.fr

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English :

Every year during the summer, swimming areas are subject to an official inspection conducted by the Regional Health Agency.

L’événement Escapade Littorale Tout savoir sur la Qualité des Eaux de Baignade Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan