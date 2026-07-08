Jazz Transat Antoine Delaunay A french songbook Théâtre de Verdure Royan
mardi 11 août 2026 · Théâtre de Verdure · Royan
Informations pratiques
Royan
Jazz Transat Antoine Delaunay A french songbook
Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le pianiste arrangeur Antoine Delaunay partage sa vision de deux mondes artistiques réunis, le jazz et la chanson française. Le quintet est rassemblé autour de l’univers vocal de Mélanie Dahan.
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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
Pianist and arranger Antoine Delaunay shares his vision of two artistic worlds coming together: jazz and French chanson. The quintet is centered around the vocal style of Mélanie Dahan.
L’événement Jazz Transat Antoine Delaunay A french songbook Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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