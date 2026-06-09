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Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan

Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan mardi 11 août 2026.

Lieu : Le Palais Royan Événements

Adresse : 42 avenue des Congrès

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Royan

Les Mardis Ciné-Courts au Palais

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 21:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Cette semaine, On vous emmène à la découverte de courts-métrages récompensés en France et à l’international !Entre satire du quotidien, élans de courage et absurdité du monde, on traverse des récits où l’humain reste toujours au centre.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

This week, we take you on a tour of award-winning short films from France and around the world, ranging from the satirical to the courageous to the absurd.

L’événement Les Mardis Ciné-Courts au Palais Royan a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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