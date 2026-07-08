Soirée karaoké Royan
mardi 11 août 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Soirée karaoké
Kiosque de Pontaillac Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Ce soir, on chante sous les étoiles ! Rejoignez-nous pour une soirée karaoké en plein air, dans une ambiance conviviale et festive, au son des tubes incontournables.
.
Kiosque de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 41 30 asso.gen.pontaillac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tonight, we’re singing under the %E9stars! Join us for an outdoor karaoke night in a friendly and festive atmosphere, singing along to all the classic hits.
L’événement Soirée karaoké Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Atelier BD Médiathèque Royan 8 juillet 2026
- Atelier Réalise ton appareil photo en papier Musée Royan 8 juillet 2026
- Atelier jeune peintre Initiation à l’aquarelle CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan 8 juillet 2026
- Visite théâtralisée L’inauguration du Palais des Congrès de Royan Le Palais Royan Evenement Royan 9 juillet 2026
- Détour sur l’eau Visite en longe-côte bd Garnier Royan 10 juillet 2026