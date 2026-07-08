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AGENDA · Royan

Soirée karaoké Royan

mardi 11 août 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Kiosque de Pontaillac
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Soirée karaoké

Kiosque de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Ce soir, on chante sous les étoiles ! Rejoignez-nous pour une soirée karaoké en plein air, dans une ambiance conviviale et festive, au son des tubes incontournables.
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Kiosque de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 41 30  asso.gen.pontaillac@orange.fr

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English :

Tonight, we’re singing under the %E9stars! Join us for an outdoor karaoke night in a friendly and festive atmosphere, singing along to all the classic hits.

L’événement Soirée karaoké Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan

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