Concert Bar Django Black Band Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Concert Bar Django Black Band

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Django Black Band est un groupe de jazz à cordes basé à La Rochelle, qui revisite avec élégance l’univers de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli tout en y mêlant des influences de jazz américain.

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

The Django Black Band is a string jazz group based in La Rochelle, France, that elegantly revisits the world of Django Reinhardt and Stéphane Grappelli, while blending in influences from American jazz.

L’événement Concert Bar Django Black Band Royan a été mis à jour le 2026-06-03 par Royan Atlantique