Concert Bar Django Black Band Le Palais Royan Événements Royan
vendredi 14 août 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert Bar Django Black Band
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Django Black Band est un groupe de jazz à cordes basé à La Rochelle, qui revisite avec élégance l’univers de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli tout en y mêlant des influences de jazz américain.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Django Black Band is a string jazz group based in La Rochelle, France, that elegantly revisits the world of Django Reinhardt and Stéphane Grappelli, while blending in influences from American jazz.
L’événement Concert Bar Django Black Band Royan a été mis à jour le 2026-06-03 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Exposition Les Peintres de Royan place de la gare Royan 13 juillet 2026
- Atelier Réalise ton affiche de publicité Musée Royan 15 juillet 2026
- Atelier jeune dessinateur Lecture de façade RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière Royan 15 juillet 2026
- L’heure du conte pour les grands Médiathèque Royan 15 juillet 2026
- Visite sensorielle au quartier du Parc de Royan Devant l’église Notre-Dame de l’Assomption Royan 16 juillet 2026