AGENDA · Royan
Concert Lenaïg & Oak Royan
jeudi 13 août 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert Lenaïg & Oak
Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Lenaïg est l’une des révélations les plus prometteuses de la nouvelle scène pop-rock.
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Espalande Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr
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English :
Lena%EFg is one of the most promising new acts on the pop-rock scene.
L’événement Concert Lenaïg & Oak Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan
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