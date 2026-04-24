Samoussy

Brocante de Samoussy

Samoussy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

A 25 min du Center Parcs

Brocante organisée par le Comité des Fêtes

130 exposants restauration et buvette

RV dans les rues de la commune de 7h à 18h ! .

Samoussy 02840 Aisne Hauts-de-France +33 6 48 81 77 84

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English :

25 min from Center Parcs

L’événement Brocante de Samoussy Samoussy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon