Brocante de Samoussy Samoussy
Brocante de Samoussy Samoussy vendredi 1 mai 2026.
Samoussy
Brocante de Samoussy
Samoussy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
A 25 min du Center Parcs
Brocante organisée par le Comité des Fêtes
130 exposants restauration et buvette
RV dans les rues de la commune de 7h à 18h ! .
Samoussy 02840 Aisne Hauts-de-France +33 6 48 81 77 84
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English :
25 min from Center Parcs
L’événement Brocante de Samoussy Samoussy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon
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