Le Cathare Samoussy Aisne
Le Cathare Samoussy Aisne vendredi 1 mai 2026.
Le Cathare A pieds
Le Cathare Du parking longeant la D 513 02840 Samoussy Aisne Hauts-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Charlemagne participait à de grandes parties de chasse dans la forêt domaniale de Samoussy. Les promeneurs y découvriront la quiétude d’un parcours conçu pour toute la famille.
English :
Charlemagne took part in large hunting parties in the Samoussy state forest. Walkers will discover the peace and quiet of a trail designed for the whole family.
Deutsch :
Karl der Große nahm im Staatswald von Samoussy an großen Jagdpartien teil. Spaziergänger entdecken hier die Ruhe eines Parcours, der für die ganze Familie konzipiert wurde.
Italiano :
Carlo Magno partecipava a grandi battute di caccia nella foresta demaniale di Samoussy. Gli escursionisti scopriranno la pace e la tranquillità di un percorso pensato per tutta la famiglia.
Español :
Carlomagno participó en grandes partidas de caza en el bosque estatal de Samoussy. Los senderistas descubrirán la paz y la tranquilidad de un sendero diseñado para toda la familia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-03-18 par Agence Aisne Tourisme