Le nayer Samoussy Aisne

Le nayer Samoussy Aisne vendredi 1 août 2025.

Le nayer A pieds

Le nayer Du parking de Samoussy 02840 Samoussy Aisne Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5300.0 Tarif :

Sans difficulté, ce circuit au cœur de la forêt domaniale de Samoussy propose de découvrir plusieurs plantations (douglas, peupliers, épicéas) au gré des layons ponctuellement sablonneux. La courte durée de ce parcours le destine aux escapades familiales ou de groupe.

English : Le nayer

Without difficulty, this circuit in the heart of the Samoussy State forest offers to discover several plantations (Douglas fir, poplars, spruces) along the punctually sandy layons. The short duration of this route makes it ideal for family or group escapades.

Deutsch : Le nayer

Auf diesem einfachen Rundweg im Herzen des Staatswaldes von Samoussy können Sie mehrere Plantagen (Douglasien, Pappeln, Fichten) entdecken, wobei die Wege teilweise sandig sind. Die kurze Dauer dieser Strecke eignet sich für Familien- oder Gruppenausflüge.

Italiano :

Senza difficoltà, questo circuito nel cuore della foresta demaniale di Samoussy offre l’opportunità di scoprire diverse piantagioni (abete di Douglas, pioppo, abete rosso) lungo un sentiero occasionalmente sabbioso. La breve durata di questo percorso lo rende ideale per le gite in famiglia o in gruppo.

Español : Le nayer

Sin dificultad, este circuito en el corazón del bosque estatal de Samoussy ofrece la oportunidad de descubrir varias plantaciones (abeto de Douglas, álamo, abeto) a lo largo de algún que otro camino de arena. La corta duración de esta ruta la hace ideal para excursiones familiares o en grupo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France