Senneçay

Brocante de Senneçay

Senneçay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une journée conviviale vous attend à Senneçay pour chiner, flâner et faire de belles découvertes au fil des stands !

Le dimanche 21 juin, la commune de Senneçay accueille sa grande brocante au terrain multisports communal, route de Lissay. Une journée conviviale placée sous le signe de la chine et des bonnes affaires, avec de nombreux exposants, un point restauration et une buvette sur place.

Objets anciens, déco vintage, curiosités et trésors oubliés attendront les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et familiale. Parking gratuit. Inscriptions exposants à partir de 6h00 (1,50 € le mètre). .

Senneçay 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 06 67 07

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English :

A fun-filled day awaits you in Senneçay, where you can browse, stroll and make wonderful discoveries at the stalls!

L’événement Brocante de Senneçay Senneçay a été mis à jour le 2026-06-04 par PIT LE DUNOIS