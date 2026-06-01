Fête de la Musique à Senneçay Senneçay
Fête de la Musique à Senneçay Senneçay vendredi 19 juin 2026.
Senneçay
Fête de la Musique à Senneçay
Rue de Morize Senneçay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Une soirée rock et festive vous attend à Senneçay pour célébrer la fête de la musique dans une ambiance conviviale !
Le village de Senneçay vous donne rendez-vous le 19 juin à partir de 19h pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive ! Au terrain multisports communal, le groupe Rock Team Time fera vibrer la soirée au son du rock.
Concert, bonne humeur, restauration, buvette, chichis et parking gratuit seront au rendez-vous pour partager un agréable moment en famille ou entre amis dans le Sud Berry. .
Rue de Morize Senneçay 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 06 67 07
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English :
A festive rock party awaits you in Senneçay to celebrate the fête de la musique in a convivial atmosphere!
L’événement Fête de la Musique à Senneçay Senneçay a été mis à jour le 2026-06-04 par PIT LE DUNOIS
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