Senneçay

Fête de la Musique à Senneçay

Rue de Morize Senneçay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une soirée rock et festive vous attend à Senneçay pour célébrer la fête de la musique dans une ambiance conviviale !

Le village de Senneçay vous donne rendez-vous le 19 juin à partir de 19h pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive ! Au terrain multisports communal, le groupe Rock Team Time fera vibrer la soirée au son du rock.

Concert, bonne humeur, restauration, buvette, chichis et parking gratuit seront au rendez-vous pour partager un agréable moment en famille ou entre amis dans le Sud Berry. .

Rue de Morize Senneçay 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 06 67 07

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English :

A festive rock party awaits you in Senneçay to celebrate the fête de la musique in a convivial atmosphere!

L’événement Fête de la Musique à Senneçay Senneçay a été mis à jour le 2026-06-04 par PIT LE DUNOIS