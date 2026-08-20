Brocante de Seudre et Mer Place de la cure Mornac-sur-Seudre

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la cure · Mornac-sur-Seudre

Informations pratiques

Mornac-sur-Seudre

Brocante de Seudre et Mer

Place de la cure Halles Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Buvette associative, crêpes

Restauration sur place

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Place de la cure Halles Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 67 88 02 boyermuriel@hotmail.fr

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English :

Community refreshment stand, crêpes

Dine-in service

L’événement Brocante de Seudre et Mer Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-23 par Royan Atlantique