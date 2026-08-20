AGENDA · Mornac-sur-Seudre
Brocante de Seudre et Mer Place de la cure Mornac-sur-Seudre
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la cure · Mornac-sur-Seudre
Informations pratiques
Mornac-sur-Seudre
Brocante de Seudre et Mer
Place de la cure Halles Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Buvette associative, crêpes
Restauration sur place
.
Place de la cure Halles Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 67 88 02 boyermuriel@hotmail.fr
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English :
Community refreshment stand, crêpes
Dine-in service
L’événement Brocante de Seudre et Mer Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-23 par Royan Atlantique
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