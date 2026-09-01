Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Bureau d’Information Touristique Mornac-sur-Seudre

Informations pratiques

Mornac-sur-Seudre

Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole

Bureau d’Information Touristique 5 route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Réservation obligatoire



Reconnu parmi les plus beaux villages de France, Mornac-sur-Seudre nous délivre toute son histoire : de l’ancienne cité fortifiée, cœur d’un commerce maritime autrefois florissant.

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Bureau d’Information Touristique 5 route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

Reservations Required

Recognized as one of the most beautiful villages in France, Mornac-sur-Seudre brings its rich history to life: from the ancient fortified city, once the heart of a thriving maritime trade.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique