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AGENDA · Mornac-sur-Seudre

Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Bureau d’Information Touristique Mornac-sur-Seudre

samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'Information Touristique · Mornac-sur-Seudre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bureau d'Information Touristique
Adresse
5 route de Plordonnier
Ville
17113 Mornac-sur-Seudre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mornac-sur-Seudre

Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole

Bureau d’Information Touristique 5 route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Réservation obligatoire

Reconnu parmi les plus beaux villages de France, Mornac-sur-Seudre nous délivre toute son histoire : de l’ancienne cité fortifiée, cœur d’un commerce maritime autrefois florissant.
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Bureau d’Information Touristique 5 route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

Reservations Required

Recognized as one of the most beautiful villages in France, Mornac-sur-Seudre brings its rich history to life: from the ancient fortified city, once the heart of a thriving maritime trade.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique

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