Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Bureau d’Information Touristique Mornac-sur-Seudre
samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'Information Touristique · Mornac-sur-Seudre
Informations pratiques
Mornac-sur-Seudre
Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole
Bureau d’Information Touristique 5 route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Réservation obligatoire
Reconnu parmi les plus beaux villages de France, Mornac-sur-Seudre nous délivre toute son histoire : de l’ancienne cité fortifiée, cœur d’un commerce maritime autrefois florissant.
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Bureau d’Information Touristique 5 route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Reservations Required
Recognized as one of the most beautiful villages in France, Mornac-sur-Seudre brings its rich history to life: from the ancient fortified city, once the heart of a thriving maritime trade.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique
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