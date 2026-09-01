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AGENDA · Mornac-sur-Seudre

Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre

samedi 26 septembre 2026 · Mornac-sur-Seudre

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Port
Ville
17113 Mornac-sur-Seudre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mornac-sur-Seudre

Marché de Potiers

Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Une fête autour de la création et du savoir-faire.
  .

Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 50 11  terramornac@gmail.com

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English :

A celebration of creativity and know-how.

L’événement Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-23 par Royan Atlantique

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