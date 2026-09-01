AGENDA · Mornac-sur-Seudre
Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre
samedi 26 septembre 2026 · Mornac-sur-Seudre
Informations pratiques
Mornac-sur-Seudre
Marché de Potiers
Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Une fête autour de la création et du savoir-faire.
.
Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 50 11 terramornac@gmail.com
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English :
A celebration of creativity and know-how.
L’événement Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-23 par Royan Atlantique
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