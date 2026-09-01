Informations pratiques

Mornac-sur-Seudre

Marché de Potiers

Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une fête autour de la création et du savoir-faire.

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Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 50 11 terramornac@gmail.com

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English :

A celebration of creativity and know-how.

L’événement Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-23 par Royan Atlantique