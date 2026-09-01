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AGENDA · Mornac-sur-Seudre

Vide boutiques Les Fonds de Cale Mornac-sur-Seudre

samedi 19 septembre 2026 · Mornac-sur-Seudre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Village de Mornac sur Seudre
Ville
17113 Mornac-sur-Seudre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mornac-sur-Seudre

Vide boutiques Les Fonds de Cale

Village de Mornac sur Seudre Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vide-boutiques de l’association des commerçants de Mornac sur Seudre.
  .

Village de Mornac sur Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   commercants.mornac.sur.seudre@gmail.com

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English :

Clearance sales by the Mornac-sur-Seudre Merchants’ Association.

L’événement Vide boutiques Les Fonds de Cale Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique

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