Vide boutiques Les Fonds de Cale Mornac-sur-Seudre
samedi 19 septembre 2026 · Mornac-sur-Seudre
Informations pratiques
Mornac-sur-Seudre
Vide boutiques Les Fonds de Cale
Village de Mornac sur Seudre Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vide-boutiques de l’association des commerçants de Mornac sur Seudre.
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Village de Mornac sur Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine commercants.mornac.sur.seudre@gmail.com
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English :
Clearance sales by the Mornac-sur-Seudre Merchants’ Association.
L’événement Vide boutiques Les Fonds de Cale Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique
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