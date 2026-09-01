Informations pratiques

Mornac-sur-Seudre

Vide boutiques Les Fonds de Cale

Village de Mornac sur Seudre Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vide-boutiques de l’association des commerçants de Mornac sur Seudre.

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Village de Mornac sur Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine commercants.mornac.sur.seudre@gmail.com

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English :

Clearance sales by the Mornac-sur-Seudre Merchants’ Association.

L’événement Vide boutiques Les Fonds de Cale Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique