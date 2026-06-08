Aurore Voilque Quartet Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre

Informations pratiques

Mornac-sur-Seudre

Aurore Voilque Quartet

Salle des Fêtes 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Aurore Voilqué, chanteuse et violoniste de jazz émérite et particulièrement créative, nous dévoile son nouvel album aux côtés de ses partenaires de très haut vol Sébastien Giniaux, guitare; Yannis Constants, guitare ; Marcello Marella, contrebasse.

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Salle des Fêtes 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com

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English :

Aurore Voilqué, an outstandingly creative jazz singer and violinist, unveils her new album alongside her top-flight partners: Sébastien Giniaux, guitar; Yannis Constants, guitar; Marcello Marella, double bass.

L’événement Aurore Voilque Quartet Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-06-08 par Royan Atlantique