Aurore Voilque Quartet Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre
samedi 5 décembre 2026 · Salle des Fêtes · Mornac-sur-Seudre
Informations pratiques
Mornac-sur-Seudre
Aurore Voilque Quartet
Salle des Fêtes 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05 22:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Aurore Voilqué, chanteuse et violoniste de jazz émérite et particulièrement créative, nous dévoile son nouvel album aux côtés de ses partenaires de très haut vol Sébastien Giniaux, guitare; Yannis Constants, guitare ; Marcello Marella, contrebasse.
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Salle des Fêtes 3 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com
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English :
Aurore Voilqué, an outstandingly creative jazz singer and violinist, unveils her new album alongside her top-flight partners: Sébastien Giniaux, guitar; Yannis Constants, guitar; Marcello Marella, double bass.
L’événement Aurore Voilque Quartet Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-06-08 par Royan Atlantique
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