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Brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence

Brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence dimanche 20 septembre 2026.

Ville : 03420 Sainte-Thérence

Département : Allier

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Sainte-Thérence

Brocante de Ste-Thérence

Sainte-Thérence Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Brocante avec animation Banda Follet.
Entrée et parking gratuits
Tarif exposant 1,50 € le mètre
Restauration possible sur place.
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Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 78 86 

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English :

Flea market with Banda Follet entertainment.
Free admission and parking
Exhibitor price 1.50? per metre
Catering available on site.

L’événement Brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme