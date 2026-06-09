Sainte-Thérence

Brocante de Ste-Thérence

Sainte-Thérence Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Brocante avec animation Banda Follet.

Entrée et parking gratuits

Tarif exposant 1,50 € le mètre

Restauration possible sur place.

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Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 78 86

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English :

Flea market with Banda Follet entertainment.

Free admission and parking

Exhibitor price 1.50? per metre

Catering available on site.

L’événement Brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme