Brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence
Brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence dimanche 20 septembre 2026.
Sainte-Thérence
Brocante de Ste-Thérence
Sainte-Thérence Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Brocante avec animation Banda Follet.
Entrée et parking gratuits
Tarif exposant 1,50 € le mètre
Restauration possible sur place.
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Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 78 86
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English :
Flea market with Banda Follet entertainment.
Free admission and parking
Exhibitor price 1.50? per metre
Catering available on site.
L’événement Brocante de Ste-Thérence Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme