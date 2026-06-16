Visite conférence Église Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence
Visite conférence Église Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence dimanche 30 août 2026.
Sainte-Thérence
Visite conférence Église Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence
Eglise Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
L’Église Saint-Julien de Sainte-Thérence est un édifice roman emblématique de notre territoire.
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Eglise Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
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English :
The Church of Saint-Julien in Sainte-Thérence is an iconic Romanesque building in our region.
L’événement Visite conférence Église Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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