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Visite conférence Église Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence

Visite conférence Église Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence dimanche 30 août 2026.

Adresse : Eglise Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence

Ville : 03420 Sainte-Thérence

Département : Allier

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6

Sainte-Thérence

Visite conférence Église Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence

Eglise Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

L’Église Saint-Julien de Sainte-Thérence est un édifice roman emblématique de notre territoire.
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Eglise Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00  mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

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English :

The Church of Saint-Julien in Sainte-Thérence is an iconic Romanesque building in our region.

L’événement Visite conférence Église Romane Saint-Julien de Sainte-Thérence Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme

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