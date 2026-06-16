Visite conférence Le Château de l’Ours entre histoire et légendes Sainte-Thérence
Visite conférence Le Château de l’Ours entre histoire et légendes Sainte-Thérence dimanche 5 juillet 2026.
Sainte-Thérence
Visite conférence Le Château de l’Ours entre histoire et légendes
Château de l’Ours Sainte-Thérence Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Château de l’Ours bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, source de légendes.
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Château de l’Ours Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
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English :
The Château de l’Ours enjoys an exceptional location, which has inspired many legends.
L’événement Visite conférence Le Château de l’Ours entre histoire et légendes Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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