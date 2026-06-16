Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite conférence Le Château de l’Ours entre histoire et légendes Sainte-Thérence

Visite conférence Le Château de l’Ours entre histoire et légendes Sainte-Thérence dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Château de l'Ours

Ville : 03420 Sainte-Thérence

Département : Allier

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6

Sainte-Thérence

Visite conférence Le Château de l’Ours entre histoire et légendes

Château de l’Ours Sainte-Thérence Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le Château de l’Ours bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, source de légendes.
  .

Château de l’Ours Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00  mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château de l’Ours enjoys an exceptional location, which has inspired many legends.

L’événement Visite conférence Le Château de l’Ours entre histoire et légendes Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Sainte-Thérence (Allier)