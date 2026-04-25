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Brocante des écoles de Cumières Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Cumières

Brocante des écoles de Cumières Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Cumières dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne

Adresse : Place Philippe MARTIN

Ville : 51480 Cumières

Département : Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Cumières

Brocante des écoles de Cumières

Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Place Philippe MARTIN Cumières Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Brocante aux profits des écoles de Cumières.   .

Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Place Philippe MARTIN Cumières 51480 Marne Grand Est   fanny.petre@ac-reims.fr

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English : Brocante des écoles de Cumières

L’événement Brocante des écoles de Cumières Cumières a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne

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