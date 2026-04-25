Brocante des écoles de Cumières Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Cumières

Cumières

Brocante des écoles de Cumières

Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Place Philippe MARTIN Cumières Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Brocante aux profits des écoles de Cumières. .

Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Place Philippe MARTIN Cumières 51480 Marne Grand Est fanny.petre@ac-reims.fr

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English : Brocante des écoles de Cumières

L’événement Brocante des écoles de Cumières Cumières a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne