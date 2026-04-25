Brocante des écoles de Cumières Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Cumières
Brocante des écoles de Cumières Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Cumières dimanche 7 juin 2026.
Cumières
Brocante des écoles de Cumières
Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Place Philippe MARTIN Cumières Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Brocante aux profits des écoles de Cumières. .
Place Philippe Martin (ex place du jard) et bord de Marne Place Philippe MARTIN Cumières 51480 Marne Grand Est fanny.petre@ac-reims.fr
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English : Brocante des écoles de Cumières
L’événement Brocante des écoles de Cumières Cumières a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne