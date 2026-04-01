Les rendez-vous du pressoir Champagne Laval-Louïs Champagne Laval-Louïs Cumières

Cumières

Les rendez-vous du pressoir Champagne Laval-Louïs

Champagne Laval-Louïs 309 Rue du Bois des Jots Cumières Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-23 2026-06-20 2026-07-25 2026-08-15

Tout public

Venez vibrez au rythme des bulles dans les cadre authentique de notre domaine !

Les beaux jours arrivent alors nos soirées reviennent ! Les soirées pétillantes deviennent LES RDV DU PRESSOIR …

Vous retrouverez nos champagnes et de quoi vous restaurer avec notre brasero et nos planches apéro.

Venez découvrir ou redécouvrir Céline et Manue avec leurs créations en tissus ainsi que leurs objets personnalisés et Dominique de Ça Cartonne avec ses créations d’objets en cartons recyclé !

Bar à Champagne

Visite du Domaine

Ambiance musicale

Planche apéro et brasero

Artisans locaux

Le plaisir de se retrouver entre amis ou en famille dans une atmosphère décontractée. .

Champagne Laval-Louïs 309 Rue du Bois des Jots Cumières 51480 Marne Grand Est

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English : Les rendez-vous du pressoir Champagne Laval-Louïs

L’événement Les rendez-vous du pressoir Champagne Laval-Louïs Cumières a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme Epernay en Champagne